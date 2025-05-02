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Надзвичайні новини, Полтавщина

Народила, а потім задушила: жительку Миргородщини судитимуть за умисне вбивство новонародженого

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 425

 

Обвинувачена є багатодітною матір'ю, на обліку у лікарні із вагітністю не перебувала

Перед судом постане 34-річна жителька Миргородського району за умисне вбивство новонародженої дитини. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 31 січня жінка вдома народила дитину, руками розірвала пуповину, а потім накидала на немовля мокрого одягу. У результаті цього дитина задихнулася.

У прокуратурі також додають, що обвинувачена — багатодітна матір. Під час вагітності на обліку у лікарні вона не перебувала, а під час пологів мала змогу звернутися до лікарів, проте не зробила цього.

Судитимуть жінку за ст. 117 (умисне  вбивство  матір’ю своєї  новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі строком до п’яти років. 

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях батьки залишили двомісячну доньку побитою в зачиненому будинку: дитина потрапила до реанімації.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: новонароджена дитина вбивство немовля
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