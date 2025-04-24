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У Горішніх Плавнях батьки залишили двомісячну доньку побитою в зачиненому будинку — дитина в реанімації

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 2 329 Коментарів: 1

 Поліція розпочала досудове розслідування за двома статтями ККУ

У Горішніх Плавнях подружжя залишило двомісячну доньку саму в дачному будинку — дитина мала травми. Її знайшли замкненою в приміщенні. Наразі немовля перебуває в реанімації. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Як з’ясували правоохоронці, 26-річна жінка та її 35-річний співмешканець повернулись додому без дитини. Про це повідомила їхня сусідка.

Згодом поліціянти знайшли немовля в дачному будинку. Там дівчинка провела близько півтори години без нагляду. У неї зафіксували травми.

За фактом події поліція розпочала досудове розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці).

Нагадаємо, що раніше чоловікові, який у Полтаві побив 11-місячну доньку, повідомили про підозру в домашньому насиллі. Торік ми писали, як мешканець Кременчуцького району п’яним побив півторамісячного сина.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Поліція Полтавщини/ілюстративне
Теги: Горішні Плавні немовля прокуратура Полтавщини
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Коментарі: 1

1 427
Andron777:
Сьогодні, 16:00

Це не батьки, це потвори які повинні сидіти в тюрмі.


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