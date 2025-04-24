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Полтавський рибоохоронний патруль передав військовим 4 км конфіскованих браконьєрських сіток

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 85

 

Тепер ці сітки допомагатимуть захисникам України

Сьогодні, 24 квітня, Полтавський рибоохоронний патруль вчергове передав Збройним Силам України заборонені знаряддя лову, вилучені під час рибоохоронних рейдів. Про це повідомила його пресслужба.  

Цього разу один з підрозділів ЗСУ отримав 54 сітки загальною довжиною 3947 метрів — знаряддя, які порушники незаконно використовували для лову водних біоресурсів. Тепер це майно служитиме на користь захисникам України.

У повідомленні зазначено, що відповідно до п. 20 постанови Кабміну від 25.08.1998 №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», а також згідно з розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації, майно, що було конфісковане у порушників, передається на потреби військових.

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Автор: Віктор Крук
Теги: рибоохоронний патруль сітки браконьєри ЗСУ
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