Полтавський рибоохоронний патруль передав військовим 4 км конфіскованих браконьєрських сіток

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Сьогодні, 24 квітня, Полтавський рибоохоронний патруль вчергове передав Збройним Силам України заборонені знаряддя лову, вилучені під час рибоохоронних рейдів. Про це повідомила його пресслужба.

Цього разу один з підрозділів ЗСУ отримав 54 сітки загальною довжиною 3947 метрів — знаряддя, які порушники незаконно використовували для лову водних біоресурсів. Тепер це майно служитиме на користь захисникам України.

У повідомленні зазначено, що відповідно до п. 20 постанови Кабміну від 25.08.1998 №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», а також згідно з розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації, майно, що було конфісковане у порушників, передається на потреби військових.