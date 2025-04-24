У Кременчуці чоловіка засудили на 8 років за напад на сусіда з інвалідністю (доповнено)

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 117

Жителя Кременчука визнано винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Чоловік отримав 8 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

Злочин стався у травні 2024 року. Як стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 21 квітня, обвинувачений спочатку руками та подушкою почав душити сусіда, а коли той знепритомнів, забрав у нього два мобільні телефони, електронну сигарету, машинку для стрижки машинку для набивання сигарет, три коробки з гільзами для сигарет, три флакони рідини для заправки електронної сигарети та дві упаковки тютюну для сигарет. Загальна вартість награбованого становить 8916 гривень 20 копійок.

Під час судового засідання обвинувачений своєї вини не визнав і розповів, як, на його погляд, усе відбулося.

За його словами, вони з потерпілим разом проживали в одній кімнаті у гуртожитку, і той має порушення опорно-рухового апарату. Потерпілий неодноразово звертався до обвинуваченого, аби той ходив до магазину за спритним. Того дня чоловіки також разом вживали алкоголь. Потерпілий знову попросив сусіда, аби той сходив до магазину за спритним. Між чоловіками зав'язалася сварка. Обвинувачений навіть звернувся до чергової у гуртожитку, аби його переселили в іншу кімнату. Проте та відповіла, що таке питання може вирішити тільки комендант, який буде у понеділок. Обвинувачений трохи посидів на вулиці та заспокоївся, але коли повернувся до кімнати, між ним та сусідом знову розв'язався конфлікт. Той почав знову просити сходити в магазин за спиртним, а коли обвинувачений знову відмовив, почав бити його палицею по голові та по тілу. Після цього обвинувачений схопив кривдника за горло і тримав так, доки той не знепритомнів.

Після скоєного, чоловік вирішив повернутися додому і почав збирати свої речі. Проте разом з тим прихопив і дещо з майна сусіда. Телефони він здав у ломбард, а все інше залишив собі.

Зловмисника затримали через кілька годин після скоєного.

— Чоловік свою вину не визнав, однак суд визнав його дії доведеними, — зазначили у прокуратурі.

До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі чоловіка засудили на понад 7 років за те, що відібрав велосипед у дитини.