На Полтавщині відремонтували вже 70 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у Полтавській області обговорили стан виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування регіону. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Т. в. о. начальника ОВА Володимир Когут повідомив, що у межах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів торік проводили ремонтні роботи на місцевих дорогах.
Як поінформував в. о. директора Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Сергій Заплаткін, 24 територіальні громади вже долучилися до співфінансування. Наразі відновлено 70% покриття трьох важливих доріг. Це ділянка Мала Рублівка — Рунівщина, де залишилося нанести розмітку. Також тривають роботи на автошляхах Нові Санжари — Нехвороща та Миргород — Хорол.
Заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області Анатолій Мягкохліб розповів, що наразі експлуатаційного утримання потребують дороги першочергового значення. Фінансування на поточний рік становить 254 млн грн: 127 млн грн — на експлуатаційне утримання мережі доріг, і ще 127 млн грн — на ямковий ремонт. У першу чергу планується ремонтувати траси:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуцькому районі чотири громади вже уклали договори з Агентством місцевих доріг.
У березні ми повідомляли, що на Полтавщині стартував сезон ремонту місцевих доріг. Цьогоріч на ремонт та утримання доріг, що знаходяться на балансі у Полтавській області, планують виділити 254 мільйони гривень.
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