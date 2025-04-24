На Полтавщині відремонтували вже 70 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 3

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у Полтавській області обговорили стан виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування регіону. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Т. в. о. начальника ОВА Володимир Когут повідомив, що у межах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів торік проводили ремонтні роботи на місцевих дорогах.

— Продовжуємо цю практику і цього року. На 2025 рік завдяки обласній програмі передбачено 100 мільйонів гривень та ще 100 мільйонів — в громадах. З державного бюджету надійшло 126 мільйонів гривень, — заявив він.

Як поінформував в. о. директора Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Сергій Заплаткін, 24 територіальні громади вже долучилися до співфінансування. Наразі відновлено 70% покриття трьох важливих доріг. Це ділянка Мала Рублівка — Рунівщина, де залишилося нанести розмітку. Також тривають роботи на автошляхах Нові Санжари — Нехвороща та Миргород — Хорол.

— Станом на сьогодні ліквідували ямковість на площі близько 70 тисяч квадратних метрів. Маємо прохання до громад і соціально відповідального бізнесу долучатися до співпраці та співфінансування. Давайте разом відновлювати наші автошляхи, — сказав Сергій Заплаткін.

Заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області Анатолій Мягкохліб розповів, що наразі експлуатаційного утримання потребують дороги першочергового значення. Фінансування на поточний рік становить 254 млн грн: 127 млн грн — на експлуатаційне утримання мережі доріг, і ще 127 млн грн — на ямковий ремонт. У першу чергу планується ремонтувати траси:

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя,

Н-12 Суми — Полтава,

Т-17 Гадяч — Зіньків — Опішня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуцькому районі чотири громади вже уклали договори з Агентством місцевих доріг.

У березні ми повідомляли, що на Полтавщині стартував сезон ремонту місцевих доріг. Цьогоріч на ремонт та утримання доріг, що знаходяться на балансі у Полтавській області, планують виділити 254 мільйони гривень.