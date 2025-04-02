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Кременчук, Дороги & Дурні

Громади Кременчуччини уклали договори з Агентством місцевих доріг: хто саме

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

 

Укладання такого договору передбачає спрямування субвенції із бюджету громад на утримання доріг

У Кременчуцькому районі чотири громади уклали договори з Агентством місцевих доріг. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Мова йде про Пришибську, Кам’янопотоківську, Омельницьку та Семенівську громади. Укладання таких договорів передбачає, що громади спрямовуватимуть субвенції зі своїх бюджетів до Агентства. Йтимуть ці кошти на утримання доріг у громадах.

Наразі такі договори в області уклали 11 громад. Крім вищезазначених із Кременчуччини сюди додаються також Великобудищанська, Великобагачанська, Чутівська, Заводська, Миргородська, Сергіївська та Петрівсько-Роменська громади.

Також на Полтавщині вже відновили 33 тис. м2 дорожного покриття. Завершується ремонт на дорозі Велика Рублівка — Рунівщина. На черзі відновлення доріг у Драбинівській, Великобудищанській та Сергіївській громадах.

Нагадаємо, цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг утримання доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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