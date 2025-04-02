Громади Кременчуччини уклали договори з Агентством місцевих доріг: хто саме

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

У Кременчуцькому районі чотири громади уклали договори з Агентством місцевих доріг. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Мова йде про Пришибську, Кам’янопотоківську, Омельницьку та Семенівську громади. Укладання таких договорів передбачає, що громади спрямовуватимуть субвенції зі своїх бюджетів до Агентства. Йтимуть ці кошти на утримання доріг у громадах.

Наразі такі договори в області уклали 11 громад. Крім вищезазначених із Кременчуччини сюди додаються також Великобудищанська, Великобагачанська, Чутівська, Заводська, Миргородська, Сергіївська та Петрівсько-Роменська громади.

Також на Полтавщині вже відновили 33 тис. м2 дорожного покриття. Завершується ремонт на дорозі Велика Рублівка — Рунівщина. На черзі відновлення доріг у Драбинівській, Великобудищанській та Сергіївській громадах.

Нагадаємо, цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн.