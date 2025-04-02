На підприємстві у Кременчуцькому районі загинув енергетик від удару струмом

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Наразі у справі триває слідство за ч.2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини

26 березня на території підприємства у Кременчуцькому районі загинув головний енергетик. За попередніми даними, чоловіка вразило струмом під час роботи з підйомним механізмом. Про це стало відомо з ухвали Комсомольського міського суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 31 березня.

На місці трагедії виявили тіло загиблого і вантажівку ЗІЛ із кошиком для підйому працівників, яка належить підприємству. Транспортний засіб вилучили як речовий доказ і передали на зберігання директору підприємства.

Після цього прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт техніки, щоб заборонити її використання та відчуження. Втім, 28 березня слідчий суддя Комсомольського міського суду ухвалив повернути клопотання прокурору — через відсутність належних документів, які підтверджують право власності на вилучений ЗІЛ. Прокурору дали час для усунення недоліків у клопотанні.

Наразі у справі триває слідство за ч.2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, у Кременчуці судитимуть виконроба за порушення правил безпеки на виробництві.