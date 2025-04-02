Спортсмени з Кременчука стали призерами на чемпіонаті Європи з пара легкої атлетики

Кременчуківці Олександр Яровий та Вікторія Шпачинська посіли треті місця на чемпіонаті Європи з пара легкої атлетики серед спортсменів із вадами розумового та фізичного розвитку. Медалі атлети здобули у штовханні ядра. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Змагання проходили у місті Еспу (Фінляндія) і тривали з 27 по 31 березня. Легкоатлетів до змагань підготували Юрій Щипець та Дмитро Панчелін.
Нагадаємо, паралімпійці та дефлімпійці з Полтавщини отримуватимуть стипендії президента України.
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