У кількох будинках Кременчука відключать холодну воду — водоканал

Орієнтовно роботи мають завершити до 18.00
Завтра, 2 квітня, з 8.00 для заміни запірної арматури на водопровідній мережі, тимчасово буде припинено холодне водопостачання у кількох будинках Кременчука. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
Де не буде води:
— вул. Василя Стуса, буд. 3-64;
— вул. Мирослава Скорика, буд. 1-24;
— пров. Автобусний, буд. 1-36;
— вул. Григорія Чуркіна, буд. 1-13;
— вул. Івана Миколайчука, буд. 18-26;
— пров. Сергія Петренка, буд. 1-15.
Орієнтовно роботи мають завершити до 18.00.
Нагадаємо, з 1 квітня у Кременчуці припинили постачати гарячу воду в оселі місцевих жителів.
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