У кількох будинках Кременчука відключать холодну воду — водоканал

Вчора, 22:00 Переглядів: 178

Завтра, 2 квітня, з 8.00 для заміни запірної арматури на водопровідній мережі, тимчасово буде припинено холодне водопостачання у кількох будинках Кременчука. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

Де не буде води:

— вул. Василя Стуса, буд. 3-64;

— вул. Мирослава Скорика, буд. 1-24;

— пров. Автобусний, буд. 1-36;

— вул. Григорія Чуркіна, буд. 1-13;

— вул. Івана Миколайчука, буд. 18-26;

— пров. Сергія Петренка, буд. 1-15.

Орієнтовно роботи мають завершити до 18.00.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 квітня у Кременчуці припинили постачати гарячу воду в оселі місцевих жителів.