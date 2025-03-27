У Кременчуці відключать гарячу воду після завершення опалювального сезону

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 358 Коментарів: 1

Після завершення опалювального сезону, з 1 квітня, гарячої води в оселях жителів Кременчука не буде. У Кременчуці гаряче водопостачання залишиться, зокрема, в лікарняних закладах, які мають автономні котельні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 27 березня.

— З 1 квітня входимо в ремонтну кампанію 2025/26 опалювального сезону. Нам зараз треба підготувати мережі, — сказав міський голова.

Нагадаємо, опалення у Кременчуці вимкнуть у понеділок, 31 березня. Про це сказала заступниця директора департаменту ЖКГ Івана Москалика Катерина Бутенко під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, яка відбулась 26 березня у міськраді. Відповідне рішення про завершення опалювального сезону виконком прийняв 27 березня.