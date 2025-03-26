Стало відомо, коли у Кременчуці вимкнуть опалення

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 798 Коментарів: 1

Опалення у Кременчуці вимкнуть у понеділок, 31 березня. Про це сказала заступниця директора департаменту ЖКГ Івана Москалика Катерина Бутенко під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, яка відбулась 26 березня у міськраді, передає журналістка «Кременчуцького телеграфа» з місця події.

Нагадаємо, що у сусідніх Горішніх Плавнях опалювальний сезон завершився 25 березня.

На початку березня «Кременчуцький Телеграф» запитував у місян, чи варто вже вимикати опалення. Тоді думки кременчужан розділились:



