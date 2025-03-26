У Кременчуці палає суха трава — пожежники борються з вогнем. Фоторепортаж

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 205

Пожежники працюють, щоб не допустити поширення вогню до лісосмуги та будинків

У Кременчуці в районі тупика Айвазовського саме в цей момент на пустирі палає суха трава. Пожежники борються з вогнем, щоб не пустити його розповсюдження у бік домівок й лісосмуги.

Нагадуємо, що спалювати сухе листя або стерню під час війни заборонено. Адже це шкодить не тільки здоров’ю людей, а й створює загрозу екологічній та національній безпеці в регіоні.

Так, відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 грн, а для посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.