На Полтавщині під час робіт загинув електромонтажник

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26 березня близько 12.0 на одному з підприємств у Кременчуцькому районі 39-річний працівник, виконуючи роботи з монтажу-демонтажу високовольтної лінії електропередач, отримав ураження струмом. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На подію виїхала слідчо-оперативна група відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини.

Розслідування проводить поліція під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно під час будівельних робіт у Кременчуці травмувалась людина.