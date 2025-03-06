Під час будівельних робіт у Кременчуці травмувалась людина: поліція розслідує справу

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Кременчуцькі правоохоронці розслідують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч.2 ст. 272 КК України). Відомо, що під час ремонтних робіт чоловік впав з будівельних лісів. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду Кременчука, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 4 березня.

Відомо, що інцидент стався у грудні торік. Працівник отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом поперекового відділу хребта. Потерпілого госпіталізували до відділення інтенсивної терапії, а потім його перевели на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні до січня 2025 року.

Правоохоронці мають провести судово-медичну експертизу, тому клопотали про доступ до медичних документів. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, торік у Полтаві чоловік на підприємстві упав з висоти і травмувався.