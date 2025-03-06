Алое для прискорення зростання розсади

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 132

Для приготування розчину знадобиться нижнє листя рослини, яке переступило трирічний рубіж. Промийте їх, використовуючи губку та теплу воду, а потім наріжте і перекладіть в емальований тазик.

За допомогою дерев’яної ложки варто подрібнити листя алое до консистенції пюре та залишити на 10 діб, накривши кришкою.

Через зазначений час 10 столових ложок концентрату, що вийшов, розбавте в 5 літрах води і використовуйте розчин для поливу розсади, щоб підвищити імунітет сіянців.

Крім цього, алое можна використовувати для того, щоб провести операцію зі знезараження насіння. На 200 мл води достатньо 8 крапель концентрату.

У такій «ванні» посадковий матеріал має провести 10 годин.