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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік вдарив ножем свого знайомого під час спільного дозвілля

Вчора, 22:00 Переглядів: 168

Відомо, що між чоловіками виник конфлікт

43-річного жителя Полтавщини підозрюють у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому, нині йому мають обрати запобіжний захід. Це сталось під час спільного дозвілля чоловіків 3 березня. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Відомо, що між чоловіками виник конфлікт. За даними слідчих, підозрюваний вдарив ножем 39-річного знайомого. 

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кременчуці 24-річний хлопець зарізав орендодавця через конфлікт про оплату житла

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Автор: Телеграф Джерело фото: vsn.ua
Теги: напад ножове поранення
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