На Полтавщині чоловік вдарив ножем свого знайомого під час спільного дозвілля

43-річного жителя Полтавщини підозрюють у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому, нині йому мають обрати запобіжний захід. Це сталось під час спільного дозвілля чоловіків 3 березня. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Відомо, що між чоловіками виник конфлікт. За даними слідчих, підозрюваний вдарив ножем 39-річного знайомого.
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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