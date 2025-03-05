На Полтавщині чоловік вдарив ножем свого знайомого під час спільного дозвілля

Вчора, 22:00 Переглядів: 168

Відомо, що між чоловіками виник конфлікт

43-річного жителя Полтавщини підозрюють у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому, нині йому мають обрати запобіжний захід. Це сталось під час спільного дозвілля чоловіків 3 березня. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Відомо, що між чоловіками виник конфлікт. За даними слідчих, підозрюваний вдарив ножем 39-річного знайомого.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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