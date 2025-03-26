Сварка, яка переросла у бійку. Суд наклав арешт на речові докази у справі про вбивство у Кременчуці

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Правоохоронці вже оголосили підозру чоловіку у вбивстві 61-річного мешканця Кременчука, про яке стало відомо 21 березня

Слідчий суддя Автозаводського районного суду Кременчука ухвалив накласти арешт на речові докази у справі про вбивство 21 березня. Про це йдеться в ухвалі суду від 24 березня 2025 року.

Як встановило слідство, вранці того дня в приміщенні котельні одного з навчальних закладів Кременчука виявили тіло людини з ознаками насильницької смерті. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Під час огляду місця події слідчі вилучили низку предметів, які можуть мати значення для розслідування, зокрема:

особисті речі, одяг, мобільний телефон загиблого;

предмети з нашаруванням бурої речовини, які можуть містити сліди злочину;

ножі, уламки скла, курильні пристрої, фрагменти підлоги та деревини.

За клопотанням слідчого суд ухвалив накласти арешт на ці речі з метою запобігання їхньому знищенню або приховуванню, а також для проведення експертиз.

Крім того, окремою ухвалою накладено арешт і на речі підозрюваного в вбивстві.

Нагадаємо, правоохоронці вже оголосили підозру 60-річному чоловіку у вбивстві 61-річного мешканця Кременчука, про яке стало відомо 21 березня. За даними слідства, між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. У ході конфлікту підозрюваний завдав потерпілому смертельних травм.