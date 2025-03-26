Президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 73

Ця відзнака — визнання бойового шляху бригади, її внеску у спільну справу оборони держави

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