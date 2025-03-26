Президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

Напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня, Президент України Володимир Зеленський відзначив 17-ту Полтавську бригаду НГУ почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Відповідний указ № 191/2025 оприлюднений на офіційному інтернет-представництві Президента України.
Нагородження 17-ї Полтавської бригади НГУ «Рейд» прокоментувало в соцмережах командування військового з’єднання.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» постійно повідомляє про те, як бійці 17-ї бригади НГУ захищають небо над Полтавщиною, знищуючи російські безпілотники.
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