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Президент відзначив 17-ту Полтавську бригаду Нацгвардії почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 73

 

Ця відзнака — визнання бойового шляху бригади, її внеску у спільну справу оборони держави

Напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня, Президент України Володимир Зеленський відзначив 17-ту Полтавську бригаду НГУ почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Відповідний указ № 191/2025 оприлюднений на офіційному інтернет-представництві Президента України.

— З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, — зазначено в указі.

Нагородження 17-ї Полтавської бригади НГУ «Рейд» прокоментувало в соцмережах командування військового з’єднання.  

— Ця відзнака — визнання бойового шляху бригади, її внеску у спільну справу оборони держави, а також відданості особового складу, який з честю несе службу в умовах війни, — йдеться у коментарі.

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» постійно повідомляє про те, як бійці 17-ї бригади НГУ захищають небо над Полтавщиною, знищуючи російські безпілотники.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Національна гвардія України 17-та бригада НГУ нагородження президент Зеленский 17 «Полтавська» бригада
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