На Полтавщині жінка під час сварки ледь не зарізала співмешканця

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 70

Медики провели операцію, щоб врятувати його життя

Поліція Полтавщини повідомила про підозру 25-річній жительці Миргородського району, яка в ніч на 22 березня під час сварки ледь не зарізала співмешканця. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Подія сталася близько 1.30 в одному з будинків на території Великобагачанської громади.

За словами начальника Миргородського райвідділу поліції Віталія Ярмолюка, 28-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Медики провели операцію, щоб врятувати його життя.

Жінці вже повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Поліція проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік із ножем напав на двох жінок.