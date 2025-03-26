У Кременчуці планують реконструювати частину Свіштовського кладовища через нестачу місць для поховання

Депутатська комісія з питань бюджету і фінансів погодила виділити понад 400 тисяч гривень для комунального підприємства «Спецкомбінат ритуальних послуг». Гроші підуть на розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції сектору Г Свіштовського кладовища. Відповідне рішення комісія ухвалила 26 березня.
За словами заступниці керівника департаменту житлово-комунального господарства Катерини Бутенко, нині на частині кладовища не вистачає місць для поховання, тому і проводитимуть реконструкцію.
Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, переможцю конкурсу проєктів меморіалу на Свіштовському кладовищі зі Стабфонду виділяють 50 тисяч гривень премії.
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