У Кременчуці планують реконструювати частину Свіштовського кладовища через нестачу місць для поховання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 144

Депутатська комісія з питань бюджету і фінансів погодила виділити понад 400 тисяч гривень для комунального підприємства «Спецкомбінат ритуальних послуг». Гроші підуть на розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції сектору Г Свіштовського кладовища. Відповідне рішення комісія ухвалила 26 березня.

За словами заступниці керівника департаменту житлово-комунального господарства Катерини Бутенко, нині на частині кладовища не вистачає місць для поховання, тому і проводитимуть реконструкцію.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, переможцю конкурсу проєктів меморіалу на Свіштовському кладовищі зі Стабфонду виділяють 50 тисяч гривень премії.