Відмова у долученні доказів та відсутність третьої сторони: суд щодо відшкодування збитків за травмування від падіння дерева у дитсадку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

Сторони вважають, що одна із третіх сторін була неналежно повідомлена про виклик на судове засідання

Сьогодні, 26 березня, мало б розпочатися слухання за цивільним позовом про відшкодування шкоди за позовом батьків хлопчика, який травмувався у жовтні 2021 року на території дитсадка № 19, коли на дітей під час прогулянки впало дерево під головуванням судді Андрієць.

Проте засідання відклали, попередньо розглянувши клопотання від представниці позивачів, адвокатки Маслової.

Долучення доказів до справи

На початку засідання адвокатка Маслова озвучила клопотання про долучення до матеріалів справи нових доказів, а саме 6 адвокатських запитів, які вона направляла відповідачам, аби зібрати додаткову інформацію. Зокрема, одним із питань у цих запитах було на чиєму ж балансі перебувало дерево на території дитсадка, що впало на дітей.

Думки інших сторін щодо долучення цих матеріалів до справи розділилися — хтось підтримав клопотання, хтось із ним не погодився, хтось поклався на розсуд суду. Представник третьої сторони, колишньої директорки дитсадка Гладенької, адвокат Сьоря заявив, що він із цими матеріалами не ознайомлений, тож не може надати відповідь.

Заслухавши думку учасників суддя Андрієць ухвалила рішення відмовити у долученні доказів до матеріалів справи. Аргументувала вона це тим, що представниця позивачів мала б надати ці докази до початку судового слухання разом із позовною заявою. Поважних причин, аби долучити ці докази поза встановлені законом терміни, суд не бачить.

Виклик до суду однієї із третіх сторін Коломойченко

Далі слово знову взяв адвокат Сьоря. Він поцікавився у суду, чи відомо щось про іще одну третю сторону, Коломойченко, яка є колишньою працівницею дитсадка, але на жодне засідання не з’явилася.

Суд повідомив, що повістку про виклик до суду їй направляли щоразу «Укрпоштою», проте розписки про отримання жодного разу не було, а виклики на попередні засідання поверталися до суду поштою. Щодо виклику на сьогоднішнє засідання, то через сайт «Укрпошти» суд дізнався, виклик Коломойченко знову не отримала, адже адресат не перебуває за вказаною адресою.

Після цього адвокати Маслова та Сьоря заявили, що вважають таке повідомлення сторони про виклик до суду неналежним і наступного разу просять зробити це за допомогою сайту Судова влада.

На основі цього суд прийняв рішення слухання відкласти, а третю сторону Коломойченко про виклик до суду повідомити через сайт Судова влада.

Наступне слухання у справі має відбутися 6 травня о 13.10.

Нагадаємо, на минулому засіданні суд закрив підготовче провадження та перейшов до розгляду справи по суті.