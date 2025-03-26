Уряд встановив єдині умови виплати пенсій незалежно від місцеперебування громадян: що потрібно для отримання виплат

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Відтепер українці за кордоном та на тимчасово окупованих територіях зможуть отримувати пенсії та страхові виплати за тими ж правилами, що й громадяни, які проживають на підконтрольній території України

Уряд спростив порядок отримання пенсій та страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), українців за кордоном та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Раніше громадяни, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та ті, хто виїхав за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання ними коштів.

Для врегулювання ситуації уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцеперебування: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише «Ощадбанку», як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31-го грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

— Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він, — йдеться в повідомленні.

Мінсоцполітики звертає увагу, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати її до Пенсійного фонду.

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У Міністерстві соціальної політики надали роз’яснення деяких термінів, які вживаються у новому порядку отримання пенсій, та порядку дій для її отримання.

Що таке фізична ідентифікація?

Фізична ідентифікація — це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один зі зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто. Це міжнародна практика встановлення особи, щоб перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені. Процедура діє в Україні з 2004 року для всіх отримувачів соціальних виплат. Більшість громадян проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього, адже вона відбувається в момент контакту з листоношею, органом ПФУ чи банком, де відкрито рахунок.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Пройти ідентифікацію можна у декілька способів — офлайн, якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території і маєте можливість звернутись особисто. Або онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном або на ТОТ. Водночас при собі потрібно мати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або закордонний) як отримувача виплати або як законного представника/помічника отримувача виплати, у випадку дитини — свідоцтво про народження дитини;

відкритий рахунок у будь-якому банку України чи картку, на яку надходить пенсія;

пенсійне посвідчення.

Спосіб № 1. Особисто відвідати орган ПФУ або банк, де відкрито пенсійний рахунок. Громадяни за кордоном можуть особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації.

Особисто відвідати орган ПФУ або банк, де відкрито пенсійний рахунок. Громадяни за кордоном можуть особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації. Спосіб № 2. Віддалено авторизуватись в електронному кабінеті ПФУ за допомогою «Дія.Підпис» (Дія ID, інструкція створення за посиланням ).

в електронному кабінеті ПФУ за посиланням Спосіб № 3. Пройти ідентифікацію по відеозв’язку. Для цього:

Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ. Натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана. Заповніть усі позначені зірочкою поля форми, яка зʼявиться на екрані, а саме:

введіть особисті дані й дані документа, що посвідчує особу;

вкажіть адресу ел. пошти та номер телефону для звʼязку з фахівцем ПФУ;

оберіть зручний спосіб проведення відеоідентифікації через: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom;

вкажіть, якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента.

Дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть «Подати заяву».

Відеоідентифікація відбувається не раніше ніж за 10 робочих днів і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв’яжеться працівник ПФУ.

Під час відеоідентифікації фахівець ПФУ звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника, або звіряє особу представника/помічника з документом, що підтверджує його повноваження. Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу розпізнати одержувача/представника/помічника та деталі ідентифікаційного документа (фото, дані).

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Що буде, якщо людина не пройде фізичну ідентифікацію?

Якщо ви не вийдете на зв’язок із ПФУ і не пройдете ідентифікацію в один із запропонованих способів вище, на ваш банківський рахунок/картку пенсія не перераховуватиметься. Після проходження ідентифікації протягом року, виплата пенсії відновиться з дати її припинення.

Що робити, якщо припинено виплату пенсії?

Вірогідно, вам припинено виплату пенсії або через те, що ви не пройшли вчасно ідентифікацію, або — якщо ви проживаєте на ТОТ, — по вашому банківському рахунку не було руху коштів більш як шість місяців.

Для відновлення пенсійних виплат (якщо виплату пенсій припинено до 20 березня 2025 р.) вам необхідно написати заяву до ПФУ про поновлення виплат, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно здійснювати виплати, та пройти фізичну ідентифікацію.

Заява подається особисто або онлайн, зокрема, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), або через вебпортал електронних послуг ПФУ із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.

Люди, які перебувають за кордоном, можуть надіслати цю письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, звичайною поштою за місцем реєстрації.

Для поновлення виплати пенсії через непроходження фізичної ідентифікації, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.

ПФУ ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії, якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію протягом року з дати припинення виплати. Якщо ви звернетеся пізніше, то потрібно пройти ідентифікацію та подати до ПФУ заяву про поновлення пенсії. Це можна зробити особисто або онлайн з використанням електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»).

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