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У Горішніх Плавнях судитимуть підрядника і інженера через неякісний ремонт дороги

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 286

 Підрядна організація повністю відшкодувала завдані збитки

*Фото ілюстративне

Кременчуцька окружна прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо керівника підрядної організації та інженера з технічного нагляду, яких підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від прокуратури.

За результатами слідства встановлено, що протягом 2023 року підрядник виконував роботи з укладання асфальтобетонного покриття у Горішніх Плавнях. Через неналежну перевірку обсягів та товщини покриття було допущено недотримання технічних вимог.

Унаслідок цього комунальному підприємству завдано збитків на понад 385 тис. грн.

Підрядна організація повністю відшкодувала завдані збитки ще на етапі досудового розслідування.

Нагадаємо, що прокуратура вимагає встановити межі заказника «Заможнянський» на Глобинщині.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура Горішні Плавні
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