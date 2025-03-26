Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 272

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 27 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 – 17.00


  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • вул. Івана Багряного, 33/15-64

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166

  • вул. Алли Горської, 1, 2, 6-8

  • вул. Антона Чехова, 32/8-54

  • пров. Арсенальний, 5

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Богдана Хмельницького, 24

  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

  • вул. Василя Сліпака, 8-45А

  • вул. Веселий, 3-32

  • вул. Володимира Черниша, 17А

  • вул. Військова, 18/56

  • вул. Віталія Базилевського, 2-18

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19, 21, 23, 37, 43, 45

  • вул. Гайдамацька, 147

  • вул. Гайдамацька, 80

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Господарська, 1-38

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Давида Кострова, 44-71

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Дніпровська, 1-28

  • вул. Дружинницька, 1-33; 23А

  • вул. Енергетиків, 33-71

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Івана Мазепи, 44

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81

  • вул. Катерини Білокур, 18-65

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Квітки Цісик, 18/50

  • вул. Левка Лук'яненка, 3/27

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Льва Орнштейна, 3, 5, 8

  • вул. Льва Орнштейна, 31/20-70

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1-25

  • вул. Максима Кривоноса, 26-40

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Майора Борищака, 16-25

  • вул. Майора Пугача, 21-78

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Миколи Кучми, 62

  • вул. Миколи Кучми, 65-94

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Національної Гвардії, 16, 18, 20

  • вул. Народних Ополченців, 1-46

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • вул. Олеся Гончара, 32-63

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Паризька, 22/8-58

  • вул. Покровська, 16-25

  • вул. Проліскова, 1-11

  • вул. Редутна, 41-92

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Рєпіна, 45/6-86

  • вул. Сержанта Мельничука, 16

  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

  • вул. Силікатна, 1/19, 3, 5, 9, 11, 14

  • вул. Силікатна, 2/12-15

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Щаслива, 33

  • вул. Чумацький Шлях, 125-129

  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А

  • вул. Ярова, 1-7

  • вул. Ярослава Мудрого, 8А

  • пров. Веселий, 3-32

  • пров. Господарський, 3-10А

  • пров. Дніпровський, 1-6

  • пров. Дніпровський, 7-18

  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66

  • пров. Калиновий, 3-9А

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Максима Рильського, 1А-11

  • пров. Максима Рильського, 5-11

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Новогеоргієвський, 14-21

  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

  • пров. Олександра Олеся, 45

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Силікатний, 1-17/18

  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49

  • пров. Спаський, 1-9А

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 6, 8

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Ударний, 2Б-16

  • пров. Уласа Самчука, 2А

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пров. Шосейний, 8, 10

  • туп. Василя Каразіна, 3-8

  • туп. Миколи Сціборського, 1-7

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Урожайний, 1-12.

З 8.00 – 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • пр-д Далекий, 1-10

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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