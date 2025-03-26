Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 27 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Євгена Патона, 1-21А
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Багряного, 33/15-64
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
вул. Академіка Герасимовича, 2-46
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Академіка Герасимовича, 95-166
вул. Алли Горської, 1, 2, 6-8
вул. Антона Чехова, 32/8-54
пров. Арсенальний, 5
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Веселий, 3-32
вул. Володимира Черниша, 17А
вул. Військова, 18/56
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. В’ячеслава Чорновола, 19, 21, 23, 37, 43, 45
вул. Гайдамацька, 147
вул. Гайдамацька, 80
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Господарська, 1-38
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Давида Кострова, 44-71
вул. Деповська, 62-100
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Дружинницька, 1-33; 23А
вул. Енергетиків, 33-71
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Івана Мазепи, 44
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Капітана Трусова, 50/18-81
вул. Катерини Білокур, 18-65
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Квітки Цісик, 18/50
вул. Левка Лук'яненка, 3/27
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Льва Орнштейна, 3, 5, 8
вул. Льва Орнштейна, 31/20-70
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Майора Борищака, 16-25
вул. Майора Пугача, 21-78
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Національної Гвардії, 16, 18, 20
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Недогарська, 3
вул. Нижня, 1-28
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Паризька, 22/8-58
вул. Покровська, 16-25
вул. Проліскова, 1-11
вул. Редутна, 41-92
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Рєпіна, 45/6-86
вул. Сержанта Мельничука, 16
вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
вул. Силікатна, 1/19, 3, 5, 9, 11, 14
вул. Силікатна, 2/12-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Щаслива, 33
вул. Чумацький Шлях, 125-129
вул. Чумацький Шлях, 87-123А
вул. Ярова, 1-7
вул. Ярослава Мудрого, 8А
пров. Веселий, 3-32
пров. Господарський, 3-10А
пров. Дніпровський, 1-6
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Максима Рильського, 1А-11
пров. Максима Рильського, 5-11
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Новогеоргієвський, 14-21
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Спаський, 1-9А
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 6, 8
пров. Транспортний, 1-28
пров. Ударний, 2Б-16
пров. Уласа Самчука, 2А
пров. Шкільний, 18/5
пров. Шосейний, 8, 10
туп. Василя Каразіна, 3-8
туп. Миколи Сціборського, 1-7
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Урожайний, 1-12.
просп. Полтавський, 277/2-281
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Євгена Патона, 1-21А
пр-д Далекий, 1-10
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський, 277/2-281
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське.
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