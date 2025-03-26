Гурток «Палітра» в Центрі дитячої та юнацької творчості — один із найпопулярніших серед дітей Горішніх Плавнів

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Гурток «Палітра» в Центрі дитячої та юнацької творчості — один із найпопулярніших серед дітей Горішніх Плавнів. Про особливості занять гуртка образотворчого мистецтва та розвиток творчого потенціалу кожної дитини «Хронікам тижня» розповіла його керівниця Тетяна Бегейма.

— Як вдається долучати дітей до дивовижного світу образотворчого мистецтва? У чому полягає секрет вашої педагогічної майстерності?

— Девіз нашого гуртка — «Кожна дитина — художник». Програма гуртка спрямована на художній розвиток дітей віком від п’яти до 17 років. Вони навчаються основам образотворчого мистецтва в дружній атмосфері, яка сприяє підвищенню самооцінки кожного вихованця шляхом самовираження в процесі творчої діяльності. Під час навчання 60 вихованців гуртка отримують уявлення про види і жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоюють основні художні прийоми і закономірності, втілюючи їх у практичній творчій діяльності. На заняттях вихованці опановують основи зображувальної грамотності, дізнаються про світлотінь, колір, композицію, лінійну і повітряну перспективу тощо. А ще вчаться працювати у різних графічних та живописних техніках. Знайомляться зі специфікою натюрморту, пейзажу, портрета та творчістю великих майстрів. Заняття в гуртку допомагають дитині не лише долучитися до дивовижного світу образотворчого мистецтва, а й розвинути талант, дають можливість проявити фантазію, творчо самовиразитися. Моя ціль як педагога — розвивати потенціал кожної дитини, який закладений у ній природою. На заняттях використовую індивідуальний підхід, вчу не лише практично, а й приділяю достатню увагу теорії. Саме в творчості розкриваються індивідуальні риси кожної дитини. У дітей своє світосприйняття, своя художня мова. Моє завдання — навчити висловлювати бачення тих чи інших явищ оточуючого середовища за допомогою засобів образотворчого мистецтва.

— Як відбувається навчання вихованців гуртка?

— Гурток «Палітра» працює за програмою, яка поділяється на початковий, основний та вищий рівні навчання в залежності від складності та професіоналізму. Для початкового та основного рівнів навчання передбачено проведення двох занять на тиждень тривалістю дві години кожне, для вищого — трьох занять на тиждень тривалістю дві години кожне. На початковому рівні навчаються дві групи дітей віком від п’яти до восьми років, на основному і вищому рівнях — по одній групі вихованців.

Тематика занять для всіх рівнів визначається програмою, а також відповідно до обласних, всеукраїнських конкурсів, які проводяться серед вихованців позашкільних закладів. Зокрема, «За нашу свободу», «Космічні фантазії», «Таємниці підводного світу», «Збережи ялинку», «Птах року», «Знай і люби свій край». Також малюємо ілюстрації до казок, відомих творів дитячих письменників. А ще створюємо картини за задумом, колективні роботи. Крім того, разом із вихованцями шукаємо живописні місця нашого міста і зображуємо їх на картинах.

— Що передбачає кожен рівень навчання?

— Образотворче мистецтво на початковому рівні для дітей — це процес відкриття та розвитку творчих здібностей. Під час занять діти навчаються простим, базовим навичкам і технікам малювання. Дізнаються про кольори, лінії та форми, а також про основи композиції. Вони мають можливість виразити свої почуття та думки через малюнок або скульптуру. Для створення своїх робіт діти використовують різні матеріали, такі як олівці, фарби, пластилін. Такі заняття не лише розвивають художні здібності дітей, а й сприяють їхньому загальному розвитку. Основний рівень передбачає вже більш глибоке вивчення видів образотворчого мистецтва: живопису, архітектури, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Крім того, знайомство з жанрами образотворчого мистецтва: пейзажем, натюрмортом, портретом.

На основному рівні важливо, щоб діти розвивали свою уяву, креативність та моторику рук в процесі творчості. Вихованці також вчаться сприймати й критично оцінювати власні роботи та роботи інших. Вищий рівень включає в себе володіння високою майстерністю, оригінальністю у виконанні та виразністю в передачі ідей та почуттів через мистецтво. Цей рівень надає дітям можливість поглиблювати свої знання різноманітними техніками та стилями живопису, графіки, композиції, роботою на пленері. Вони вивчають творчість відомих художників, а також експериментують зі своїми власними ідеями та виражають їх через мистецтво. Діти на вищому рівні отримують можливість розвивати свій художній стиль, виявляти свою унікальність та творчість, а також розвивати критичне мислення та аналітичні навички через заняття образотворчим мистецтвом.

— Які досягнення вихованців можете відзначити протягом цього навчального року?

— В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Птах року» перше місце посіла Тетяна Васильченко, друге місце — в Анни Бершаденко і третє — в Анастасії Погорецької. Переможцями фінального етапу цього ж конкурсу стали творчі роботи Анни Погорецької і Тетяни Васильченко. В обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» перше місце здобула робота Анастасії Погорецької.

У III Відкритому Всеукраїнському творчому інклюзивному фестивалі «Натхнення без кордонів» у номінації «Образотворче мистецтво» дві роботи Аліни Пухаєвої посіли перше і третє місця, а Дарини Турчевої — третє місце. В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Збережи ялинку» Анна Бершаденко здобула друге місце, а у фінальному етапі — третє. Також вихованці гуртка брали участь в акції «Розквітнуть квіти на металі», під час якої збирали кошти для наших воїнів-захисників.

— А як заохочуєте талановитих дітей до участі в мистецьких конкурсах?

— Я запрошую вихованців аналізувати свої творчі роботи та роботи інших. Вибирати кращі твори та аргументувати свій вибір. Спочатку пропоную брати участь у міському конкурсі, а вже потім у творчих змаганнях на обласному та всеукраїнському рівнях. Це сприяє формуванню у дітей уміння долати труднощі й контролювати емоції — чи не найосновніших складників перемоги.