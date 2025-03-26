Держава допомагає українцям, які втратили житло через бойові дії — Мінветеранів

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 100

Держава допомагає тим, хто втратив домівку через російську військову агресію та надає можливість отримати житловий сертифікат за який можна придбати нове житло. Пріоритетною групою є ветерани війни та військовослужбовці.

Про це повідомляє Мінветеранів.

Йдеться про тих, чиє житло було знищене через бойові дії починаючи з 24-го лютого 2022 року. Такі громадяни можуть отримати житловий сертифікат по програмі «єВідновлення». Компенсація надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб та потрапили у складні життєві обставини.

Пріоритетне право на допомогу від держави мають:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені частиною першою ст. 10 та частиною першою ст. 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яким не надано статус учасника бойових дій.

У міністерстві зазначають, що відповідно до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України»

Якщо ви вже маєте житловий сертифікат «єВідновлення»

З лютого 2025 року діє фінансування програми для внутрішньо переміщених осіб на яку уряд спрямував 15 млрд грн. Скористатись нею можуть ветерани та військовослужбовці з числа ВПО, які потрапили у складні життєві обставини та у яких було знищене єдине житло. Для цього необхідно мати актуальну довідку ВПО, яку можна отримати через «Дію» або в ЦНАПі.

Після отримання цієї довідки заява на бронювання коштів буде переведена із загальної черги в чергу для ВПО (пріоритетне право при цьому зберігається).

Якщо ваше житло було знищеним, але ви ще не отримали сертифікат «єВідновлення»

Необхідно зробити перший крок — подати інформаційне повідомлення про пошкоджене житло через портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса.

Після подання інформаційного повідомлення потрібно подати заявку на отримання компенсації у вигляді житлового сертифікату. Це можна зробити в застосунку або через портал «Дія», ЦНАП чи нотаріуса.

— На цьому етапі важливо, щоб право власності на житло було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Якщо право власності не зареєстроване, потрібно звернутись до державного реєстратора та зареєструвати його, — йдеться у роз’ясненні Мінветеранів.

У відомстві нагадують, що під час подання заяви на «єВідновлення» потрібно вказати свою пільгову категорію. Після подання заяви, вона потрапляє до комісії місцевої влади, яка має обов’язково підтвердити факт руйнування житла та визначити суму сертифікату, про що будуть внесені відповідні відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

— Після підтвердження факту руйнування, комісія ухвалює рішення про нарахування компенсації. Інформацію про це ви отримаєте в застосунку Дія. Паралельно з цим, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, ви можете отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Після того як ви отримали довідку ВПО та житловий сертифікат в Дії, ви можете забронювати кошти по житлову сертифікату щоб придбати нове житло, — пояснюють у відомстві.

Мінветеранів звертає увагу, якщо знищене житло перебувало у спільній власності, кожен із співвласників має отримати окремий житловий сертифікат, який можна реалізувати спільно або окремо один від одного.

— Якщо ви хочете спільно реалізувати житлові сертифікати, вам потрібно подати заяви на бронювання коштів в один час. Тому потрібно переконатись, що обидва власники сертифікатів підпадають під програму для ВПО (актуальна довідка та відсутність іншого житла у власності). Після підтвердження бронювання у вас буде 30 днів для реалізації угоди купівлі-продажу нового житла, — резюмували в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ветерани війни, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер зможуть отримати компенсацію за оренду. За ініціативи Мінветеранів уряд прийняв постанову, яка передбачає виплату грошової компенсації ветеранам війни за найм (оренду) житлових приміщень.

Минулого року ми повідомляли, що Мінветеранів перерахувало до обласних бюджетів частину житлових субвенцій на виплату грошової компенсації на придбання житла ветеранам та членам їхніх сімей.

Ми також публікували пояснення Мінветеранів, як отримати компенсацію на придбання житла тим, хто його втратив через російську військову агресію, хто на неї має право та куди треба звертатися.