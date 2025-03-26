Прокуратура вимагає встановити межі заказника «Заможнянський» на Глобинщині

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Це важливо для збереження унікальної природи Полтавщини

Глобинська окружна прокуратура подала позов до Полтавського окружного адміністративного суду з вимогою зобов’язати Глобинську міську раду встановити межі ландшафтного заказника «Заможнянський». Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.

Прокуратура встановила, що орган місцевого самоврядування не розробив і не затвердив технічну документацію, необхідну для визначення меж заказника в натурі (на місцевості).

«Заможнянський» — ландшафтний заказник місцевого значення площею 158,2 га, який є важливим для збереження унікальних природних особливостей регіону.

Прокуратура наголошує, що належне правове оформлення та охорона цієї території необхідні для збереження природного об’єкта для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, що найближчим часом кількість об’єктів природно-заповідного фонду Полтавщини поповниться ландшафтним заказником місцевого значення «Шафранова балка».