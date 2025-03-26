У Горішніх Плавнях затримали продавця гранат

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Чоловіка взяли під варту з можливістю застави

Мешканцю Горішніх Плавнів повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів і вибухових пристроїв за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Про це 26 березня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За інформацією слідства, у лютому та березні цього року чоловік продав зацікавленій особі:

7 гранат,

7 запалів до гранат,

понад 200 набоїв.

Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до інших злочинів.

Нагадаємо, що у Зінькові чоловік ходив вулицями з гранатою Ф-1.