У Горішніх Плавнях затримали продавця гранат

Мешканцю Горішніх Плавнів повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів і вибухових пристроїв за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Про це 26 березня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
За інформацією слідства, у лютому та березні цього року чоловік продав зацікавленій особі:
Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави.
Також правоохоронці перевіряють його причетність до інших злочинів.
Нагадаємо, що у Зінькові чоловік ходив вулицями з гранатою Ф-1.
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