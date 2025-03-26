«Кремінь» поповнився ще двома футболістами. Стало відомо місце та час проведення гри з тернопільською «Нивою»

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 63

Ще двох новачків підписав Футбольний клуб «Кремінь». Сталося це практично за тиждень до відновлення чемпіонату у першій лізі, тобто до старту весінньої частини турніру 2024/2015. Для «Кременя» він розпочнеться 31 березня домашнім матчем із тернопільською «Нивою». Стало відомо, що гра відбудеться у Горішніх Плавнях на стадіоні «Юність». Початок поєдинку о 12.00.

Отже, ще двома футболістами кременчуцької команди зразка весни 2025 року стали: вінгер Георгій Ковальський. 5 березня цього року йому виповнилося 23 роки, останнім клубом Георгія до переходу в «Кремінь» був запорізький «Металург».

Також свій автограф на контракті з ФК «Кремінь» поставив 21-річний півзахисник Богдан Мельник, який до цього виступав за київський «Локомотив». Щоправда, щодо цих двох футболістів в УПЛ ще не завершена процедура дозаявки.

Останнім контрольним поєдинком підготовчого циклу команди Ігоря Климовського до відновлення чемпіонату стала гра команди в Олександрії з «Олександрією-2». Це бк другий поєдинок цих команд у березні цього року. Перший відбувся теж в Олександрії, і теж на натуральному полі. Тоді «Кремінь» поступився з мінімальним рахунком — 0:1. У останній грі «Кременю» не вдалося взяти реванш. Хоча всі підстави для цього були. Гості, особливо у першому таймі грали гостріше. Тричі футболісти «Кременя» організували виходи один в один, але ні Дмитро Покась (двічі), ні Андрій Савіцький так і не змогли переграти воротаря олександрійської команди.

Після перерви господарі кардинально змінили свій склад, гра вирівнялася. «Олександрія-2» створила пару небезпечних моментів біля воріт гостей. Але при цьому у «Кременя» був ще один вихід один в один, але й третю спробу Дмитро Покась не зміг реалізувати. Гра закінчилася з нулями на табло, що загалом є закономірним результатом.

«Кремінь» в Олександрії грав у наступному складі: Матус (Дмитроченко, 60), Тилоха (Клепко, 68), Сидоренко (ГНП, 68), Бондар, Боровський, Жданович, Покась (Колосков, 60), Савіцький, Максименко (ГНП, 60), Прокопчук, Стецюк (Покась, 82).

«Кремінь», як відомо, однією з останніх команд першої ліги розпочав підготовку до нового сезону. Йшлося не лише про організацію тренувального процесу, проведення контрольних поєдинків, але й про формування фактично нової команди після грудневого рішення керівництва клубу про надання всім гравцям клубу статуса вільного гравця. За цей час на перегляді у команді побували понад 20 футболістів, які мали статус — Гравець на перегляді. З них лише з трьома були оформлені офіційні стосунки. Це Дмитроченко, Бондар та Сидоренко. Звісно, ми не рахуємо тих, хто залишився в «Кремені» із так званої «старої» гвардії. Якщо ж до названих трьох додати Ковальського та Мельника, то з понад 20 гравців зуміли заявити про себе як про потенційних виконавців команди першої ліги лише п’ятеро.

Головний тренер «Кременя» Ігор Климовський заявив, що пошук нових футболістів не завершується, він триватиме, команда потребує кваліфікованих виконавців.

За час підготовчого періоду взимку 2025 року «Кремінь» зіграв сім контрольних поєдинків. Ось їх результати.

«Кремінь» — «Будівельник» (Кременчук) — 3:0. Гру через повітряну тривогу запинили за рахунку 1:0 на користь біло-синіх. Потім команди домовились між собою дограти поєдинок, після відміни повітряної триваоги. Це й було зроблено, навіть без суддівської бригади. «Кремінь» забив ще два голи. Відзначилися в поєдинку Рокотянський та двічі ГНП. «Кремінь» — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — 0:0. «Кремінь» — «Тростянець» — 1:1. Гол у «Кременя» — Савіцький. «Кремінь» — «Агротех» (Тишківка) — 1:3. Гол у «Кременя» — Максименко. «Олександрія-2» — «Кремінь» — 1:0. «Пенуел» (Кривий Ріг) — «Кремінь» — 2:4. Голи у «Кременя» — Владислав Молько з пен., Дмитро Покась — 2, Дмитро Прокопчук. «Олександрія-2» — «Кремінь» — 0:0.

Таким чином у семи поєдинках «Кремінь» здобув 2 перемоги, у двох матчах програв, три матчі завершилися внічию. Футболісти «Кременя» у ворота суперників забили 9 голів, у свої пропустили 7. Отже, баланс — +2.

Залишок часу до відновлення чемпіонату кременчужани проведуть у режимі одноразових тренувань. Як наголосив Ігор Климовський, працювати є над чим. У проведених контрольних матчах часто траплялися помилки в центральній лінії захисту, чимало недоліків у взаємодії між лініями команди та при переході із фази захисту до атакувальних дій тощо.