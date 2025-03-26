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Спорт, Полтавщина

Паралімпійці та дефлімпійці з Полтавщини отримуватимуть стипендії президента України

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 100

 

Стипендії отримуватимуть спортсмени та їхні тренери

На Полтавщині паралімпійці та дефлімпійці отримуватимуть стипендії президента України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 25 березня.

Серед стипендіатів з Полтавської області — 8 спортсменів та 4 тренерів:

  • Євгеній Богодайко — бронзовий призер ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 10 тисяч гривень;
  • Олексій Вірченко — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 15 тисяч гривень;
  • Ярослав Денисенко — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 15 тисяч гривень;
  • Денис Остапченко — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання (Полтавська область), у розмірі 15 тисяч гривень;
  • Володимир Пономаренко — срібний призер ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики, у розмірі 12 тисяч гривень;
  • Юрій Шенгур — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 15 тисяч гривень;

  • Олександр Яровий — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики, у розмірі 15 тисяч гривень;

  • Галина Бойко — тренерка чемпіона ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання Остапченка, у розмірі 15 тисяч гривень;

  • Андрій Голівець — тренер срібного призера ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики Пономаренка, у розмірі 12 тисяч гривень;
  • Ілля Калайда — тренер чемпіона ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання Денисенка, у розмірі 15 тисяч гривень;
  • Юрій Щипець — тренер чемпіона ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики Ярового, у розмірі 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, у лютому указом президента стипендії отримуватимуть діти з інвалідністю з Кременчука, які мають визначні досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: паралімпіада спорт Дефлімпійські ігри стипендії спортсмени
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