Паралімпійці та дефлімпійці з Полтавщини отримуватимуть стипендії президента України
Сьогодні, 10:03
Переглядів: 100
Стипендії отримуватимуть спортсмени та їхні тренери
На Полтавщині паралімпійці та дефлімпійці отримуватимуть стипендії президента України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 25 березня.
Серед стипендіатів з Полтавської області — 8 спортсменів та 4 тренерів:
- Євгеній Богодайко — бронзовий призер ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 10 тисяч гривень;
- Олексій Вірченко — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 15 тисяч гривень;
- Ярослав Денисенко — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 15 тисяч гривень;
- Денис Остапченко — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання (Полтавська область), у розмірі 15 тисяч гривень;
- Володимир Пономаренко — срібний призер ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики, у розмірі 12 тисяч гривень;
- Юрій Шенгур — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання, у розмірі 15 тисяч гривень;
-
Олександр Яровий — чемпіон ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики, у розмірі 15 тисяч гривень;
-
Галина Бойко — тренерка чемпіона ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання Остапченка, у розмірі 15 тисяч гривень;
- Андрій Голівець — тренер срібного призера ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики Пономаренка, у розмірі 12 тисяч гривень;
- Ілля Калайда — тренер чемпіона ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара плавання Денисенка, у розмірі 15 тисяч гривень;
- Юрій Щипець — тренер чемпіона ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики Ярового, у розмірі 15 тисяч гривень.
Нагадаємо, у лютому указом президента стипендії отримуватимуть діти з інвалідністю з Кременчука, які мають визначні досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.