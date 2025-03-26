Учора, 25 березня, близько 23.00 у Кременчуці на Пивзаводському колі сталася дорожньо-транспортна пригода. Фото та відео з місця події опублікували очевидці у соціальних мережах.
Офіційної інформації від правоохоронців наразі немає, проте очевидці повідомляють, що водій BMW під час руху виїхав за межі проїзної частини та врізався в самохідну артилерійську установку, що стояла на колі.
На місці події працювали правоохоронці та медики. Внаслідок аварії водія автомобіля із травмами ушпиталили.
Поліція встановлює усі причини та обставини інциденту.
Доповнено:
Подію прокоментували у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Наразі відомо, що за кермом BMW був 39-річний водій. Аварія сталася близько 23.30.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.