Нічна ДТП на Пивзаводському колі: легковик влетів у самохідну артилерійську установку (доповнено)

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 790 Коментарів: 1

Учора, 25 березня, близько 23.00 у Кременчуці на Пивзаводському колі сталася дорожньо-транспортна пригода. Фото та відео з місця події опублікували очевидці у соціальних мережах.

Офіційної інформації від правоохоронців наразі немає, проте очевидці повідомляють, що водій BMW під час руху виїхав за межі проїзної частини та врізався в самохідну артилерійську установку, що стояла на колі.



