Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: збивали російські дрони

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 358

Загалом у небі над Україною збили 56 повітряних цілей противника

Цієї ночі на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона: у небі над регіоном збивали російські безпілотники. Про це інформують у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні армія РФ знову атакувала Україну з неба 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Ще 48 безпілотників були локаційно втрачені, попередньо без негативних наслідків.

Наразі немає інформації про пошкодження чи руйнування на Полтавщині внаслідок падіння уламків збитих дронів, проте відомо, що постраждали сусідня Кіровоградщина, а також Сумщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Нагадаємо, минулої ночі внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджень зазнало підприємство у Миргородському районі, травмувалися двоє його працівників.