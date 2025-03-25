Внаслідок атаки РФ на Полтавщині постраждали двоє людей — ОВА

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Одного з них госпіталізували

Ввечері 24 та у ніч на 25 березня російські війська атакували Полтавську область, працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків безпілотників постраждали двоє працівників одного з підприємств у Миргородському районі. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

— Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці, — йдеться у повідомленні.

Через російську атаку сталось загоряння ангарного приміщення на підприємстві, пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, вчора ввечері у Кременчуці було чутно звуки вибухів.