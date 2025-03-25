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Молодість триває до 45 років: ВООЗ змінила вікову класифікацію

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 507

 

Ці зміни можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах світу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) змінила вікову класифікацію. Згідно з оновленими межами, молодість триває до 45 років. Про це у понеділок, 24 березня, повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

Вона пояснила, що до перегляду вікових меж призвело демографічне старіння людства.

— Якщо подивитися на вікові градації, запропоновані ВООЗ, то ми бачимо, що до 45 років — це взагалі молодь. Воно так трошки дивно звучить… До 60 років — це середній вік, до 75 — похилий, до 90 — старечий, і після 90 — це вік довгожителів. Як бачите, структура абсолютно відмінна від того, що ми бачили три-чотири десятиліття тому, — заявила Елла Лібанова.

За її словами, ці зміни можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах світу.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що в Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно 32 роки страхового стажу, а у 63 роки — мати від 22 років стажу. Для 65-річних осіб для виходу на пенсію достатньо 15 років страхового стажу.

Щорічно тривалість необхідного страхового стажу для отримання пенсії зростатиме на 12 місяців. Таким чином, для осіб, які досягнуть пенсійного віку у 2028 році, буде потрібно вже 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

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Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню і щомісяця за неї сплачуються страхові внески, які не можуть бути меншими за встановлений мінімальний розмір.

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Отже, для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати:

  • у 2025 році — від 32 року стажу;
  • у 2026 році — від 33 року стажу;
  • у 2027 році — від 34 року стажу;
  • у 2028 році — від 35 року стажу.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати:

  • у 2025 році — від 22 до 32 років стажу;
  • у 2026 році — від 23 до 33 року стажу;
  • у 2027 році — від 24 до 34 року стажу;
  • у 2028 році — від 25 до 35 року стажу.

Для виходу на пенсію у 65-річному віці достатньо мати 15 років стажу — ця вимога не змінюється.

Ми також писали з посиланням на Мінсоцполітики, що в Україні наймолодші пенсіонери у світі — середній пенсійний вік українських пенсіонерів наразі становить 54 роки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВООЗ молодість пенсійний вік
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