Молодість триває до 45 років: ВООЗ змінила вікову класифікацію

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) змінила вікову класифікацію. Згідно з оновленими межами, молодість триває до 45 років. Про це у понеділок, 24 березня, повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова.
Вона пояснила, що до перегляду вікових меж призвело демографічне старіння людства.
За її словами, ці зміни можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах світу.
Нагадаємо, минулого року ми писали, що в Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно 32 роки страхового стажу, а у 63 роки — мати від 22 років стажу. Для 65-річних осіб для виходу на пенсію достатньо 15 років страхового стажу.
Щорічно тривалість необхідного страхового стажу для отримання пенсії зростатиме на 12 місяців. Таким чином, для осіб, які досягнуть пенсійного віку у 2028 році, буде потрібно вже 35 років страхового стажу для призначення пенсії.
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Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню і щомісяця за неї сплачуються страхові внески, які не можуть бути меншими за встановлений мінімальний розмір.
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Отже, для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати:
Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати:
Для виходу на пенсію у 65-річному віці достатньо мати 15 років стажу — ця вимога не змінюється.
Ми також писали з посиланням на Мінсоцполітики, що в Україні наймолодші пенсіонери у світі — середній пенсійний вік українських пенсіонерів наразі становить 54 роки.
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