На вулиці Героїв Маріуполя хочуть відремонтувати доріжку за понад 100 тисяч гривень

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) замовляє капітальний ремонт пішохідної доріжки на вулиці Героїв Маріуполя, 61 біля житлового будинку. Очікувана вартість робіт — понад 187 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що ремонт мають зробити до кінця червня. На місці підрядник, зокрема, має звалити дерева, корчувати пні та демонтувати металеву сітку.
Нагадаємо, вздовж Кременчуцької гімназії №20 планують відремонтувати доріжку за майже мільйон гривень.
Додамо, що правоохоронці підозрюють посадовців ШРБУ у привласненні майна (ч.4 ст. 191 КК України). Справа стосується ремонту тротуарів на вулиці Героїв Маріуполя між будівлями № 89 та № 79а та на проспекті Свободи, 144 — загальна вартість робіт становить майже 1,3 млн грн.
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