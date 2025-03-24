На вулиці Героїв Маріуполя хочуть відремонтувати доріжку за понад 100 тисяч гривень

Вчора, 22:00 Переглядів: 131

Відомо, що ремонт мають зробити до кінця червня

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) замовляє капітальний ремонт пішохідної доріжки на вулиці Героїв Маріуполя, 61 біля житлового будинку. Очікувана вартість робіт — понад 187 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що ремонт мають зробити до кінця червня. На місці підрядник, зокрема, має звалити дерева, корчувати пні та демонтувати металеву сітку.

Нагадаємо, вздовж Кременчуцької гімназії №20 планують відремонтувати доріжку за майже мільйон гривень.

Додамо, що правоохоронці підозрюють посадовців ШРБУ у привласненні майна (ч.4 ст. 191 КК України). Справа стосується ремонту тротуарів на вулиці Героїв Маріуполя між будівлями № 89 та № 79а та на проспекті Свободи, 144 — загальна вартість робіт становить майже 1,3 млн грн.