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Минулої ночі на блокпосту в Кременчуці патрульні виявили п’яного водія без документів

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 2

 

Тест на Драгер показав у чоловіка 2.61‰ – більш ніж у 13 разів перевищений допустимий рівень

Сьогодні, 24 березня, близько 4.00 на блокпосту Кременчука патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на транспортний засіб. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час складання адміністративних матеріалів та спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Тест на Драгер показав 2.61‰ – більш ніж у 13 разів перевищений допустимий рівень. Чоловік визнав результат й отримав ще один протокол - за ч.1 ст. 130 КУпАП.

 

Нагадаємо, 11 березня ми писали, що вночі, близько 1.00 у Кременчуці на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч.1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій блокпост Кременчук
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