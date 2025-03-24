Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Кременчуцький ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 58

 

Відбудеться захід у п'ятницю, 28 березня, о 13.00

Кременчуцьких учнів 7-9 класів запрошують до ліцею «Політ» 28 березня на День відкритих дверей. Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла керівниця закладу освіти Леся Крупіна.

Школярі матимуть можливість дізнатися основну інформацію про вступ до ліцею у 2025 році, познайомитися з закладом освіти, потрапити в наукові лабораторії відповідно до профілів навчання в ліцеї та зробити свої перші наукові відкриття, а також поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.

Для участі у заході учнів просять попередньо зареєструватися за посиланням.

Розпочнеться захід о 13.00 в актовій залі ліцею за адресою вул. Валентини Федько, 33.

Контакти ліцею:

Нагадаємо, торік кременчуцький ліцей «Політ» став одним із лідерів серед закладів освіти за результатами складання національного мультипредметного тесту.

ПО ТЕМІ:

Кременчужанка Ольга Питулько стала бронзовою медалісткою однієї з найпрестижнішої наукових олімпіад у світі

Двоє учнів з Кременчуччини мають по дві 200-бальні оцінки за НМТ

Кременчуцький ліцеїст — переможець міжнародного конкурсу екологічних проєктів

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей Політ день відкритих дверей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх