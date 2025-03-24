Кременчуцький ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 58

Кременчуцьких учнів 7-9 класів запрошують до ліцею «Політ» 28 березня на День відкритих дверей. Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла керівниця закладу освіти Леся Крупіна.

Школярі матимуть можливість дізнатися основну інформацію про вступ до ліцею у 2025 році, познайомитися з закладом освіти, потрапити в наукові лабораторії відповідно до профілів навчання в ліцеї та зробити свої перші наукові відкриття, а також поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.

Для участі у заході учнів просять попередньо зареєструватися за посиланням.

Розпочнеться захід о 13.00 в актовій залі ліцею за адресою вул. Валентини Федько, 33.

Контакти ліцею:

Нагадаємо, торік кременчуцький ліцей «Політ» став одним із лідерів серед закладів освіти за результатами складання національного мультипредметного тесту.