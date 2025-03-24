Дзюдоїстки з Горішніх Плавнів здобули призові місця на Чемпіонаті України в Черкасах

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 105

Вихованки ДЮСШ № 1 Соф’я Горяшина й Поліна Тумко здобули два призових місця у вагових категоріях 63 кг та 52 кг на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів у Черкасах. Поліна Тумко виборола срібну медаль, Соф’я Горяшина — бронзову

Чемпіонат України з дзюдо серед кадетів віком до 18 років проводився 20-21 лютого в Черкасах вперше за понад 10 років. Змагання зібрали 527 учасників із 22 регіонів України, повідомляють організатори турніру.

На урочистій церемонії відкриття гості висловили слова подяки Збройним силам України за можливість проводити такі заходи. Як повідомили у Федерації дзюдо України, ця національна першість є відбірковою на майбутні міжнародні старти, зокрема, на змагання на Кубок Європи серед кадетів. Найближчі з них відбудуться в хорватському Поречі (15-16 берез­ня). Тож запекла боротьба за нагороди розгорнулася у кожній із вагових категорій.

Горішні Плавні представляли вихованки ДЮСШ № 1 Соф’я Горяшина (63 кг) і Поліна Тумко (52 кг) та п’ятеро представників обласної ДЮСШ «Олімпійські надії». У ваговій категорії Соф’ї Горяшиної нараховувалося 25 суперниць. У категорії Поліни Тумко — 33. Дівчата провели чотири та п’ять боїв відповідно. «У Поліни найважчим був фінальний бій, у Соф’ї — півфінал. Суперницею Соф’ї стала Іларія Цуркан, яка вже набрала досвід на чемпіонатах та Кубках Європи, і цього року стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи серед кадетів, — зауважив тренер ДЮСШ № 1 Ігор Горяшин. — Поліна у фіналі програла Ксенії Кирильчук, з якою вже зустрічалася на татамі торік, також на чемпіонаті України».

Ігор Горяшин задоволений результатом, бо «практично всі бої завершилися достроково, рівень показали та тримають його». Також наставника й батька Соф’ї Горяшиної тішить, що вона взяла участь вже у восьми чемпіонатах України, і у шести з них посіла призові місця. За словами дівчини, найважче їй було боротися з Іларією Цуркан, з якою вже змагалася на початку 2022 року.

«Я припускаю, що ця суперниця сильніше, але зараз батько задоволений моїм виступом, тож і я також», — зазначила Соф’я Горяшина.

Як зауважила спортсменка, для неї було важливо зараз зустрітися саме з цією суперницею, щоб випробувати себе знову.

Своєю чергою Поліна Тумко зазначила, що готувалася до цих змагань «досить інтенсивно, виклалася на повну, але у фіналі поступилася суперниці, з якою змагалася раніше».

«У майбутньому планую виступати на міжнародних турнірах та показувати себе на максимум», — підкреслила дівчина.

Наступним у національному календарі змагань запланований чемпіонат України серед юніорів до 21 року, який має відбутися в Ужгороді наступного тижня.