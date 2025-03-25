Вибух і робота ППО: у Градизькій громаді показали вчорашню атаку російської армії

Голова Градизької громади Мирослав Носа показав атаку безпілотників російськими військами. У громаді лунали вибухи, було чутно роботу протиповітряної оборони. Відповідним відео Носа поділився на Facebook-сторінці.
Нагадаємо, ввечері 24 та у ніч на 25 березня російські війська атакували Полтавську область, працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків безпілотників постраждали двоє працівників одного з підприємств у Миргородському районі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.