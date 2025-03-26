«Моя хата з краю, але з того краю, де ворог»: нацгвардієць розповів про те, що мотивує боронити рідну землю

Сьогодні, 26 березня, Україна відзначає День Національної гвардії — свято мужніх, стійких та вірних присязі воїнів
Тих, хто захищає мирне життя громадян, боронить українську землю на передовій і несе службу в найгарячіших точках.
Напередодні свята «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з військовослужбовцем військової частини 3059 Національної гвардії України Віталієм Гаркушою «Гарою».
Він один з тих, хто обрав для себе професію нацгвардійця й добровільно став до лав Збройних сил ще до початку повномасштабного вторгнення.
З 2020 року виконував бойові завдання в зоні проведення ООС, отримав нагороду учасника бойових дій.
На початку 2022 року, після ротації приїхав додому, але не затримався — почалося повномасштабне вторгнення.
За три роки війни завдань було багато й майже зі всіма нацгвардійці успішно справлялися. Коли одним із найважливіших напрямків став район біля міста Покровськ, підрозділ перекинули туди. В складі тих, хто потрапив в «гарячу точку», був і командир відділення Віталій Гаркуша.
Віталій був поруч, тому саме він надавав першу допомогу, ставив турнікети, а згодом виводив пораненого бійця на евакуаційний пункт для подальшої евакуації та госпіталізації.
Сам він також майже на місяць потрапив у шпиталь, після чого продовжив службу в підрозділі Нацгвардії.
Він підкреслює, що з моменту повномасштабного вторгнення більшість чоловіків казали: «Моя хата з краю, але з того краю, де ворог», й без роздумів брали до рук зброю.
Зараз правильним рішенням вважає розвиток рекрутингу в Україні — це допоможе набрати до війська вмотивованих чоловіків.
Що стосується росіян, впевнений, що більшість з них воює за гроші:
Напередодні свята Віталій Гаркуша вітає всіх побратимів-нацгвардійців з Днем Національної гвардії та бажає скорішої Перемоги й всім повернутися додому живими й здоровими.
До речі, зі своєю коханою Віталій одружився вже під час війни. Через місяць, 27 квітня, їх дитині виповниться два роки. Молодий батько мріє, щоб війна скоріше закінчилася й він більше часу проводив з найріднішими людьми.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.