Учора в Горішніх Плавнях сталася пожежа у садовому товаристві — надзвичайники

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Пожежникам вдалося приборкати вогонь, аби він не перекинувся на житловий будинок

Учора, 25 березня, близько 10.47 сталася пожежа у садовому товаристві «Юність» у Горішніх Плавнях. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь спалахнув у господарчій споруді, а згодом і перекинувся на покрівлю розташованого поруч дачного будинку.

Загасити вогонь повністю рятувальникам вдалося близько 14.38, тим самим врятувавши будинок від повного згоряння.

У вогні згоріла господарча споруда, дрова, садові та електроінструменти. Часткових пошкоджень зазнала покрівля дачного будику.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зафіксовано. Гасили вогонь рятувальники одного підрозділу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Горішні Плавні) та допоміжна техніка ПрАТ «Єристівський ГЗК».

Причину виникнення загоряння встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині внаслідок пожежі у приватному будинку загинула жінка.