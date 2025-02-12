Переможцю конкурсу проєктів меморіалу на Свіштовському кладовищі зі Стабфонду виділяють 50 тисяч гривень премії

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 78

Переможець конкурсу проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності, кременчуцький скульптор Володимир Максименко отримає премію у сумі 50 тисяч гривень від виконавчого комітету Кременчуцької міськради за свою роботу. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 11 лютого.

Новий меморіал цьогоріч встановлять на Свіштовському кладовищі замість стели на честь загиблих військовослужбовців у зоні виконання АТО. Вартість встановлення цього пам’ятника обійдеться місту орієнтовно у 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, участь у конкурсі проєкту пам’ятника брали усього дві роботи — скульптор Максименко та Тульчинська районна громадська організація «Музей просто неба «Козацька левада». Рішенням журі конкурсу перемогу одноголосно віддали кременчуцькому скульптору.