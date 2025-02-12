Переможцю конкурсу проєктів меморіалу на Свіштовському кладовищі зі Стабфонду виділяють 50 тисяч гривень премії

Переможцем конкурсу проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності став кременчуцький скульптор Володимир Максименко
Переможець конкурсу проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності, кременчуцький скульптор Володимир Максименко отримає премію у сумі 50 тисяч гривень від виконавчого комітету Кременчуцької міськради за свою роботу. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 11 лютого.
Новий меморіал цьогоріч встановлять на Свіштовському кладовищі замість стели на честь загиблих військовослужбовців у зоні виконання АТО. Вартість встановлення цього пам’ятника обійдеться місту орієнтовно у 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, участь у конкурсі проєкту пам’ятника брали усього дві роботи — скульптор Максименко та Тульчинська районна громадська організація «Музей просто неба «Козацька левада». Рішенням журі конкурсу перемогу одноголосно віддали кременчуцькому скульптору.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.