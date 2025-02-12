Сказав, що на день народження, а сам хотів за кордон: на Волині затримали полтавця при спробі перетину кордону

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 194

У коробках із «подарунками» чоловік склав речі, які могли б йому знадобитися під час переходу держрубежу

На Волині прикордонники затримали 22-річного мешканця Полтавщини та його 20-річного товариша зі Львова, які хотіли незаконно перетнути кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Спершу прикордонники зустріли молодиків у прикордонному районі під час перевірки. Вони розповіли, що їдуть на день народження до друга, який живе в одному із населених пунктів поблизу кордону, і навіть показали коробки із подарунками та продовольством на свято.

Проте незабаром прикордонники зустріли хлопців іще раз, у зовсім іншому місці. Цього разу вони таки зізналися, що приятеля на Волині у них немає, а таким чином вони намагалися потрапити за кордон.