Сказав, що на день народження, а сам хотів за кордон: на Волині затримали полтавця при спробі перетину кордону

У коробках із «подарунками» чоловік склав речі, які могли б йому знадобитися під час переходу держрубежу
На Волині прикордонники затримали 22-річного мешканця Полтавщини та його 20-річного товариша зі Львова, які хотіли незаконно перетнути кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Спершу прикордонники зустріли молодиків у прикордонному районі під час перевірки. Вони розповіли, що їдуть на день народження до друга, який живе в одному із населених пунктів поблизу кордону, і навіть показали коробки із подарунками та продовольством на свято.
Проте незабаром прикордонники зустріли хлопців іще раз, у зовсім іншому місці. Цього разу вони таки зізналися, що приятеля на Волині у них немає, а таким чином вони намагалися потрапити за кордон.
При огляді їхніх речей у коробках із так званими подарунками прикордонники знайшли теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.
На порушників склали адмінматеріали за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали 25-річного жителя Горішніх Плавнів, який три доби ішов горами в Румунію.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.