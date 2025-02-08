Три дні йшов горами в Румунію: прикордонники затримали 25-річного жителя Горішніх Плавнів

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Його супутником був 35-річний киянин

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перейти кордон з Румунією. Інцидент стався 7 лютого поблизу відділу «Ділове».

За даними Державної прикордонної служби, порушниками виявилися 35-річний житель Києва та 25-річний житель Горішніх Плавнів (Полтавська область). Вони самостійно проклали маршрут і три дні йшли горами.

Патрульні помітили людські сліди на снігу і за 10 метрів від кордону наздогнали втікачів. Чоловіки намагалися втекти, але після попереджувальних пострілів зупинилися. Вони були виснажені, тому прикордонники доставили їх до підрозділу, де надали допомогу.

На обох склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону України). Справу передали до суду.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловіки з Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон.