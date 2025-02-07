Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Тікали через кордон і застрягли в багнюці: на Одещині чоловіки з Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 335

 

Після того, як машина застрягла, чоловіки спробували перетнути кордон пішки

На Одещині чоловіки з Полтавської області хотіли незаконно перетнути кордон на автівці, але застрягли в багнюці. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби. 

За даними прикордонників, четверо мешканців Полтавської та Дніпропетровської областей звернулися за допомогою до адміністратора одного із телеграм-каналів, який порадив чоловікам шлях безперешкодного перетину кордону. Загалом вони перерахували адміну 10 тисяч доларів у криптовалюті.

Перевезти чоловіків мав 22-річний житель Миколаївщини, проте дорогою машина застрягла у багнюці. Після цього «туристи» вирушили до кордону пішки. Коли ж водієві вдалося із «пастки» виїхати, він не підібрав пасажирів, а поїхав сам у бік Молдови.

Проте прикордонникам вдалося помітити втікачів та затримали їх. За спробу незаконного перетинання держрубежу на усіх них склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та передали матеріали справи до суду.

Нагадаємо, прикордонники вже затримували мешканців Полтавщини на Одещині наприкінці січня: ті так само хотіли перетнути кордон із Молдовою.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх