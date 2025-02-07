Тікали через кордон і застрягли в багнюці: на Одещині чоловіки з Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 335

Після того, як машина застрягла, чоловіки спробували перетнути кордон пішки

На Одещині чоловіки з Полтавської області хотіли незаконно перетнути кордон на автівці, але застрягли в багнюці. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, четверо мешканців Полтавської та Дніпропетровської областей звернулися за допомогою до адміністратора одного із телеграм-каналів, який порадив чоловікам шлях безперешкодного перетину кордону. Загалом вони перерахували адміну 10 тисяч доларів у криптовалюті.

Перевезти чоловіків мав 22-річний житель Миколаївщини, проте дорогою машина застрягла у багнюці. Після цього «туристи» вирушили до кордону пішки. Коли ж водієві вдалося із «пастки» виїхати, він не підібрав пасажирів, а поїхав сам у бік Молдови.

Проте прикордонникам вдалося помітити втікачів та затримали їх. За спробу незаконного перетинання держрубежу на усіх них склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та передали матеріали справи до суду.

Нагадаємо, прикордонники вже затримували мешканців Полтавщини на Одещині наприкінці січня: ті так само хотіли перетнути кордон із Молдовою.