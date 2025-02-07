У Харкові викрили підпільне казино: БЕБ Полтавщини повідомило про підозру трьом особам

Детективи викрили трьох осіб, які проводили незаконні азартні ігри в покер. Вилучили обладнання та понад 120 тисяч гривень
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили організаторів нелегального казино у Харкові. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Троє осіб обладнали орендовані нежитлові приміщення під підпільний гральний заклад. Без спеціальних дозвільних документів вони проводили кеш-ігри в покер. До участі допускалися лише перевірені клієнти.
Під час обшуків вилучили:
На вилучене майно накладено арешт, призначено судові комп’ютерно-технічні експертизи.
Трьом організаторам вже повідомили про підозру. Слідство триває.
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