У Харкові викрили підпільне казино: БЕБ Полтавщини повідомило про підозру трьом особам

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 149

Детективи викрили трьох осіб, які проводили незаконні азартні ігри в покер. Вилучили обладнання та понад 120 тисяч гривень

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