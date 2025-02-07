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У Харкові викрили підпільне казино: БЕБ Полтавщини повідомило про підозру трьом особам

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 149

 Детективи викрили трьох осіб, які проводили незаконні азартні ігри в покер. Вилучили обладнання та понад 120 тисяч гривень

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили організаторів нелегального казино у Харкові. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Троє осіб обладнали орендовані нежитлові приміщення під підпільний гральний заклад. Без спеціальних дозвільних документів вони проводили кеш-ігри в покер. До участі допускалися лише перевірені клієнти.

Під час обшуків вилучили:

  • Гральні карти та фішки для ставок.
  • Гральні столи та комп’ютерну техніку.
  • Понад 121 тис. грн, отримані від незаконної діяльності.

На вилучене майно накладено арешт, призначено судові комп’ютерно-технічні експертизи.

Трьом організаторам вже повідомили про підозру. Слідство триває.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ
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