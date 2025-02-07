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ДТП на трасі Полтава — Олександрія: BMW в'їхав у Renault

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 137

 Обійшлося без постраждалих

7 лютого близько 7.00 на трасі Полтава — Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Полтавщини. 

Водій BMW не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду. Від удару Renault відкинуло на дорожній знак «Пункт зупинки автобуса». Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водія BMW склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Нагадаємо, нещодавно у ДТП на трасі Київ – Харків постраждали троє людей, серед них дитина.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП патрульна поліція
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