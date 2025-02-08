У Кременчуці патрульні зупинили BMW X5: водій був у 10 разів п'яніший за норму та не мав прав

У Кременчуці патрульні зупинили BMW X5, водій якого рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. Інцидент стався на вулиці Героїв Маріуполя, повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.
Під час перевірки з’ясувалося, що водій не має посвідчення водія відповідної категорії. Окрім цього, у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік погодився пройти тест на Drager, який показав 2,02 проміле — це в 10 разів перевищує норму. Водій визнав результат, після чого патрульні склали на нього:
Нетверезого керманича відсторонили від водіння.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП на вулиці Молодіжній.
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