У Кременчуці патрульні зупинили BMW X5: водій був у 10 разів п'яніший за норму та не мав прав

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 448

Поліціянти склали на нього протокол та постанову

У Кременчуці патрульні зупинили BMW X5, водій якого рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. Інцидент стався на вулиці Героїв Маріуполя, повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій не має посвідчення водія відповідної категорії. Окрім цього, у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти тест на Drager, який показав 2,02 проміле — це в 10 разів перевищує норму. Водій визнав результат, після чого патрульні склали на нього:

Протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння),

Постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування без відповідного посвідчення).

Нетверезого керманича відсторонили від водіння.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП на вулиці Молодіжній.