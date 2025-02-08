На Полтавщині зафіксували випадки гарячки Західного Нілу: регіон серед лідерів за поширенням

У 2024 році в Полтавській області зареєстрували 12 випадків гарячки Західного Нілу. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За рівнем поширення цієї інфекції Полтавщина посідає третє місце серед областей України. Збудника хвороби переносять комарі, що робить інфекцію особливо небезпечною в теплу пору року.
Хворих виявили у трьох районах області:
Загалом, минулого року в Україні зареєстрували 99 випадків гарячки Західного Нілу. Показник захворюваності становить 0,24 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, у 2023 році на Полтавщині виявили 13 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу.
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