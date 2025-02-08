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На Полтавщині зафіксували випадки гарячки Західного Нілу: регіон серед лідерів за поширенням

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 723 Коментарів: 1

 

Хворобу, яку переносять комарі, зафіксували у трьох районах області

У 2024 році в Полтавській області зареєстрували 12 випадків гарячки Західного Нілу. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За рівнем поширення цієї інфекції Полтавщина посідає третє місце серед областей України. Збудника хвороби переносять комарі, що робить інфекцію особливо небезпечною в теплу пору року.

Хворих виявили у трьох районах області:

  • Полтавська громада — 7 випадків,
  • Решетилівська громада — 2 випадки,
  • Лубенська, Оболонська та Терешківська громади — по 1 випадку.

 

Загалом, минулого року в Україні зареєстрували 99 випадків гарячки Західного Нілу. Показник захворюваності становить 0,24 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, у 2023 році на Полтавщині виявили 13 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу

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Автор: Руслана Горгола
Теги: лихоманка захворюваність Полтавщина
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Коментарі: 1

95
колобок:
Сьогодні, 14:16

Простими словами це "... західнонільський енцефаліт  — гостра зоонозна арбовірусна хвороба з трансмісивним механізмом передачі інфекції" XD

До травня можна дихати спокійно, а там "Лікування ... не існує. Так само не існує і вакцини. Тому людина має дбати про персональний захист..." Цікаво, а де взявся комар, укусивший найпершого захворівшего в нашій області?


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