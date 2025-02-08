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На Полтавщині біля будинку вибухнув невідомий предмет

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 489

Пошкоджене авто

Увечері 7 лютого в селищі Велика Багачка Миргородського району біля приватного будинку вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього пошкоджений легковий автомобіль Nissan. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Про подію до поліції повідомив власник домоволодіння. На місце прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки, які займаються встановленням обставин інциденту та пошуком причетних осіб.

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Поліція просить громадян, які стали очевидцями події або мають корисну інформацію, звертатися до відділення №3 у Великій Багачці за телефонами: 050 494 20 02 або 102.

Нагадаємо, що 14 грудня минулого року у Кременчуці знешкодили підозрілий чорний ящик та корпус від гранати.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вибухи замінування вибухонебезпечні предмети
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